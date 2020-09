GP Russia, Hamilton: “Non una giornata brillante per me”

Oggi è andata in scena il GP Russia, decima prova della stagione di Formula 1 2020. Sul circuito di Sochi, non sono mancati colpi di scena tra incidenti e Safety Car. Al traguardo nelle prime tre posizioni, sono arrivati Valtteri Bottas con la Mercedes, Max Verstappen con la Red Bull e Lewis Hamilton con l’altra Mercedes.

Lewis Hamilton autore della pole position in qualifica, alla partenza riesce a mantenere la leadership della gara fino alla sua unica sosta. I commissari di gara hanno deciso di punirlo con una penalità di 10 secondi di stop and go, per aver infranto il regolamento nelle prove di partenza pre-gara. Il pilota della Mercedes, rinvia così la festa per il raggiungimento delle 91 vittorie di Michael Schumacher.

Al termine della gara, Lewis Hamilton è apparso piuttosto deluso. Le parole a caldo del pilota della Mercedes nel corso delle interviste post-gara: “Voglio innanzitutto tutti i fans che sono venuti in questo weekend. Non è stata una giornata brillante per me, ma va bene così.”

Nel corso della gara, dopo un’attenta verifica i commissari hanno deciso di infliggere una penalità di 10 secondi a Hamilton, per il suo comportamento avuto nelle prove di partenza nel giro di formazione. A questo proposito è stato chiesto cosa fosse successo al pilota inglese: “Non importa, ormai è andata così. Mi prendo i punti che ho preso, e pensiamo alla prossima gara.”

Rientrato in pista, dopo la sosta il pilota della Mercedes si è trovato nel gruppo, dovendo affrontare l’ultima parte della gara in rimonta, con l’obiettivo di concludere sul podio: “Per quanto riguarda la rimonta, in realtà non ho fatto più di tanto. Ho tenuto la mia posizione e congratulazioni a Valtteri“.

💬 Lewis: “I’ll take the points I got and move on. Congratulations to Valtteri for his win”

Not @LewisHamilton’s day but what a recovery from the Champ to get a podium 👏 On to the next one! #RussianGP pic.twitter.com/YnJXZJ9P4g

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 27, 2020