GP Qatar, Shootout: una prima fila targata McLaren

GP Qatar, Shootout: Oscar Piastri la mette in pole, seguito da Norris e Verstappen. Seconda fila per le due Ferrari

Ritorna l’appuntamento della sprint shootout, la mini qualifica del sabato che decreterà chi sarà il poleman della gara sprint. La sessione però ha subito un ritardo d’inizio. Pirelli difatti ha riscontrato dei problemi agli pneumatici causati dai nuovi cordoli installati in pista. Per tale motivo la FIA ha apportato misure di emergenza: prima della mini qualifica, si terrà una sessione di prova supplementare, con track limits modificata.

Inoltre, nel caso si evidenziassero problemi, potrebbero essere imposti una durata massima di tempo per ogni stint così come un numero minimo di pit stop da effettuare durante la gara.

Disastro Stroll, bene le Alfa Romeo

I primi a scendere in pista sono le due Ferrari: sia Leclerc che Sainz faticano a trovare il giro con gomma media, la gomma obbligatoria per passare al Q2. Tutt’altra storia per Verstappen, che fa segnare 1:125:510 al primo colpo dimostrando ancora una volta come anche nelle avversità, riesce sempre a brillare. Numerosi i giri cancellati a seguito dei track limits, tra cui anche il giro del pilota #16 che a poco più di un minuto dal termine si ritrova senza tempo. Stessa sorte anche per Hamilton. I due si trovano rispettivamente in undicesima e sedicesima posizione

Fortunatamente entrambi riescono a qualificarsi con un giro da cardiopalma, con il monegasco che la mette in undicesima mentre il pilota inglese in dodicesima posizione. Nulla da fare per Stroll che ancora una volta è escluso nel Q1, dimostrando il forte divario con il suo compagno di squadra, Fernando Alonso. Out anche Albon, Tsunoda, Magnussen e Sargeant

Super Hulkenberg, fuori Hamilton

Nella seconda parte della sessione, a dare filo da torcere a Verstappen per la pole, ci pensa Lando Norris. Dopo il grande disastro di ieri in qualifica, il pilota #4 la mette davanti a tutti in 1:24:947. Alle sue spalle il pilota olandese, seguito da Piastri. Attimi di paura continuano ancora in casa Ferrari con Leclerc che riesce a pochi minuti dal termine a metterla in top 10. Sainz invece ha solo un colpo per cercare di poter accedere in Q3

Il pilota spagnolo riesce fortunatamente a metterla in settima posizione. Eliminato invece Lewis Hamilton a causa del tempo cancellato. Giro fantastico per Hulkenberg che riesce a metterla in Q3. Gli esclusi dal Q2 sono: Gasly, Hamilton, Bottas Lawson e Zhou.

GP Qatar, Shootout: Pole per Piastri, beffato Max!

Ultimi dieci minuti per tentare di acciuffare la pole. Per tentare la gloria, i piloti scendono in pista con gomma soft, mescola obbligatoria per la SQ3. Tempo di lancio cancellato per Verstappen, per track limits in curva 5. Pole position temporanea per Norris, seguito da Piastri e Perez. Cancellato il tempo per Leclerc che aveva acciuffato temporaneamente la terza posizione, anche per lui track limits.

Nell’ultimo colpo della Shootout, è Oscar Piastri ad aggiudicarsi la sua prima pole che gli permetterà di partire primo nella gara Sprint. Nulla da fare per Norris per un errore all’ultima curva, che lo fa rimanere in seconda. Solo terzo Max Verstappen che non è riuscito a fare il colpo. Quarto Russell che riesce a minimizzare i danni, seguito da Sainz e Leclerc. Ottima performance di Hulkenberg, che la mette in settima. Cancellato il tempo di Alonso, che l’aveva portato in quinta posizione. Solo ottavo Perez.