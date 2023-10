GP Qatar, qualifiche: pole per Verstappen, Leclerc quinto, disastro per le McLaren

Le qualifiche del GP del Qatar hanno decretato la pole position per Max Verstappen, seguito da Russell e Hamilton: disastro McLaren!

La Formula 1 fa tappa a Losail, dove si sta disputerà il GP del Qatar. Sarà un weekend dove rivedremo il format della Sprint-Race, difatti, oggi si sono disputate solo le FP1. La prima e unica sessione di libere ha visto Max Verstappen dettare il passo, riconfermando il buon passo con la sua Red Bull. Alle sue spalle troviamo Carlos Sainz, con un distacco di tre decimi dall’olandese, seguito dal compagno di squadra Charles Leclerc.

Ottima prestazione delle McLaren che si riconfermano tra le favorite insieme a Red Bull. Adesso si disputeranno le qualifiche, che daranno vita alla griglia di partenza di domenica. Sarà una sessione con numerose incognite, date le condizioni dell’asfalto, causa del vento e della sabbia. Esso sarà uno dei punti cruciali nella sessione poiché comprometterà notevolmente il grip.

Qualifiche del GP del Qatar, Q1: Stroll fuori, Alonso in cerca della pole

L’inizio della sessione vede scendere per primo in pista Verstappen, che tenta il giro secco con gomma soft, fermando il crono in 1:26:884. Tempo che viene abbassato successivamente da Alonso, il quale viene poi sopravanzato da Leclerc, che si mette in testa. La pista migliora giro dopo giro, portando i piloti a migliorare giro dopo giro il loro crono. Insolita la scelta di Mercedes, Russell e Hamilton scendono in pista a soli otto minuti al termine, concludendo il primo crono rispettivamente in seconda e terza posizione.

Mentre i due connazionali terminano il giro, gli altri piloti scendono in pista per effettuare il secondo giro lanciato. Un secondo tentativo che vede Verstappen davanti Norris per un decimo, seguito da Alonso e Leclerc. Ottima performance per Albon e Hulkenberg che riescono ad entrare in Q2 a discapito dei loro compagni di squadra. Disastro Stroll, che la mette in diciassettesima

Q2: Sainz e Perez fuori, Bottas dentro!

A dar vita al primo tempo della sessione ci pensa Oscar Piastri in 1:25:745, seguito da Sainz e Bottas. I piloti si dividono nelle scelte, sono molti coloro a scendere in pista con mescola nuova, ma ci sono anche altri che invece decidono di sfruttare ancora la mescola del Q1. Mercedes decide di andare sul sicuro, montando ad entrambi i piloti una mescola nuova, che permette Russell in seconda posizione e Hamilton in terza. Davanti a tutti troviamo il solito Max, che con pneumatici usati scende sotto il minuto e venticinque!

A sei minuti dal termine preoccupa la posizione di Sainz, in undicesima posizione. Il pilota spagnolo sembra leggermente in difficoltà a discapito di Leclerc, più performante sin dalle FP1. Nel primo giro lanciato il #55 commette un errore che lo porta ad abortire il giro. Nell’attesa del giro di Sainz, le due McLaren si piazzano davanti a tutti e Leclerc segna il quinto tempo. A conclusione della sessione, il crono non lascia dubbi, il pilota spagnolo è fuori, in dodicesima posizione. Cancellato il tempo di Perez che l’aveva messa inizialmente in decima. Grande giro per Bottas, decimo

Verstappen la centra ancora, Leclerc riesce a metterla solo in settima, che sfortuna per Norris!

Gli ultimi dieci minuti della sessione vedono nel primo giro Lando Norris che piazza il tempo in 1: 24: 088 ma che verrà successivamente cancellato. Errore nel primo giro di Leclerc, che lo riprova mettendola solo in quinta. Pole position momentanea per Verstappen, che fa 1:23:778, seguito da Hamilton e Russell distaccati di mezzo secondo. Alonso invece la mette solo in settima. A quattro minuti dal termine i piloti scendono in pista per compiere l’ultimo colpo.

Alla fine dei giochi è di Max Verstappen la pole position del GP del Qatar, che non si migliora e festeggia dal box, a seguito di un errore compiuto nell’ultimo giro. Norris dopo il giro cancellato la piazza in seconda con alle sue spalle Russell. Leclerc la mette solo in settima, nulla da fare per il monegasco, in difficoltà con la sua SF23 che si dimostra più nervosa del solito. Nulla da fare per le ambizioni di Alonso che sfumano in una misera sesta posizione con davanti a se, Lewis Hamilton. I colpi di scena non cessano di finire: a conclusione delle qualifiche viene cancellato il tempo di Norris e Piastri, che partiranno in decima posizione e undicesima posizione, facendo avanzare Russell in prima fila e Hamilton in terza!