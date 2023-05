GP Monaco, Verstappen: “una gara fantastica ma complicata da gestire”

Max Verstappen vince per la seconda volta in carriera il GP di Monaco, concludendo uno dei weekend più memorabili della sua carriera

Max Verstappen brilla nel GP di Monaco, aggiudicandosi la quinta vittoria della stagione. Dopo una qualifica da cardio palma dove è riuscito a compiere una straordinaria pole position, oggi è riuscito a concludere la magia. Una gara perfetta quella condotta dal pilota olandese, che è stato in grado per più di metà gara a tenere un sorprendete ritmo con gomma media non permettendo in alcun modo a Fernando Alonso di poter aspirare alla vittoria

Neanche l’arrivo della pioggia battente sul circuito di Monte-Carlo è riuscita a fermare la foga di Verstappen che, nonostante numerosi “baci” ai muri, è riuscito a tagliare per primo il traguardo. Una vittoria che incorona tutto il weekend condotto dal pilota olandese, che riesce non solo ad ottenere la sua seconda vittoria a Monaco ma ad allungare le distanze in classifica mondiale, il quale sembra oramai essere nel suo mirino.

Verstappen: ” Ho toccato il muro un paio di volte, è stata dura”

Nel post gara, il pilota olandese si è lasciato andare alle sue prime emozioni: ” Abbiamo allungato il nostro primo stint con gomma media perché sapevamo dell’arrivo della pioggia. La gestione non è stata affatto semplice. All’arrivo della pioggia non ci aspettavamo quella intensità, è stato difficile guidare. Ho toccato i muri un paio di volte. “ ha dichiarato – ” Vincere qui è super bello soprattutto nel modo in cui l’abbiamo fatto oggi. È stato davvero fantastico”

La prossima settimana si correrà a Barcellona, dove Verstappen tenterà di conquistare la sua sesta vittoria stagionale. La tappa spagnola però sarà un ritorno in patria per il quarantaduenne Fernando Alonso che dopo non essere riuscito nell’impresa di oggi, farà di tutto per farlo davanti al suo pubblico. Il GP di Spagna sarà una tappa importantissima anche per Ferrari la quale dovrebbe portare il grosso pacchetto di aggiornamenti per tentare di stravolgere il proprio percorso in questo mondiale. Sarà davvero cosi? Occhi puntati al prossimo appuntmento per scoprirlo