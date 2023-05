GP Monaco, Ocon: “Bello tornare sul podio”

GP Monaco, nella gara numero 50 per il team Alpine, arriva il podio, il primo della stagione 2023 con Esteban Ocon

Il GP Monaco si è concluso con la vittoria di Max Verstappen, davanti a Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Un weekend perfetto per il team Alpine e Ocon, autore ieri di una bella qualifica, al termine della quale ha ottenuto la quarta posizione, poi diventata terza in seguito alla penalità di Charles Leclerc.

Alla partenza, il pilota francese riesce a mantenere la terza posizione. In gara non ha avuto vita facile, non trovando il giusto ritmo per restare al passo dei primi due, Verstappen e Alonso, oggi molto veloci. Tuttavia, ha saputo difendere la posizione dalla minaccia di Carlos Sainz e dopo la serie di pit-stop, da Lewis Hamilton.

Nei primi giri, Esteban Ocon è stato tamponato dallo spagnolo della Ferrari a ridosso della chicane del porto, nel tentativo di quest’ultimo di superarlo, riportando qualche danno all’ala anteriore della SF-23.

Another angle on that contact between Sainz and Ocon 👀#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/ex7mQsXMLu — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

Un GP Monaco che si è rivelato lungo, e pieno di insidie, specialmente quando è arrivata la pioggia, che ha ribaltato la situazione. Il team Alpine, è stato in grado di gestire quella fase, fermando i piloti per montargli le Intermedie. Nel valzer dei pit-stop e tra il caos che si è creato in pista, tra errori e difficoltà di guida da parte dei piloti, Esteban Ocon è stato bravo nel gestire il tutto e ritrovarsi a lottare per difendere e portare a casa il terzo posto.

Ultimi giri, inseguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton, che poi si è dovuto arrendere e lasciare il francese conquistare il primo podio della stagione, il terzo in carriera in Formula 1.

Esteban: “Weekend super”

“Ce l’abbiamo fatta. È stato un weekend super per tutto il team. Dal primo giorno al simulatore, e in tutte le sessioni abbiamo migliorato la vettura. Ringrazio il team,” le prime parole di Esteban Ocon, votato ‘Driver of the Day’, al termine del GP Monaco.

“Non abbiamo fatto nessun piccolo errore in tutto il weekend, nemmeno quando abbiamo messo le Intermedie. Abbiamo fatto un bel giro perfetto. È davvero bello tornare sul podio. E spero che sia il primo di tanti,” ha poi aggiunto il francese.

Max Verstappen durante la gara, ha rischiato di finire a muro, sfiorandolo più volte. Malgrado le difficoltà, la gara di Esteban Ocon è sembrata molto pulita, e senza troppe sbavature: “Io ieri ho avuto qualche contatto con il muro. Oggi, non è stato necessario. È una delle lezioni che abbiamo appreso”.