GP Monaco, Norris: “Non pensavo che sarei salito sul podio”

Con un po’ di fortuna e altrettanto talento, il pilota della McLaren sale sul podio al fianco di Max Verstappen e dell’ex compagno di squadra Carlos Sainz

“Non so cosa dire, non pensavo che sarei salito sul podio oggi“. Queste sono le prime parole incredule del pilota McLaren. Lando Norris, partito quinto al via del Gran Premio di Monaco, è riuscito a mantenersi attaccato alla top 3 della classifica e a terminare la gara terzo. “Devo ringraziare questi ragazzi. E’ sempre un sogno poter salire sul podio qui. E’ qualcosa di speciale, non pensavo che sarebbe accaduto“, afferma subito dopo la gara.

Dopo una fantastica partenza che gli ha permesso di tenersi all’inseguimento della Ferrari di Carlos Sainz e di creare un buon distacco con i piloti alle sue spalle, Norris ha mantenuto costante la sua corsa. Agevolato anche dal ritiro di Bottas, provocato da un problema alla ruota anteriore destra, come ammette lui stesso: “Un pochino di fortuna, ma devo dire che ho anche guidato abbastanza bene e ho avuto una buona macchina per tutto il weekend“.

MONACO REGALA SODDISFAZIONI A NORRIS

Momenti di incertezza negli ultimi giri del Gran Premio, quando sembrava che Perez avesse la velocità per superarlo e sfilargli il podio dalle mani. Ma alla fine, il britannico della McLaren ha tenuto duro e ha potuto festeggiare assieme al vincitore Verstappen e al suo vecchio compagno di squadra Carlos Sainz.

Un ottimo risultato, che gli regala l’onore di conquistare, per il momento, anche il terzo posto della classifica mondiale. “E’ stato un weekend molto forte. Il podio qui è qualcosa di speciale, voglio godermi questo momento. Un trofeo bellissimo, non vedo l’ora di potermi godere il podio“.

Alessia Verde