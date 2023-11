GP Las Vegas, la prima pole a Nevada è Rossa

La Ferrari è particolarmente in forma questo fine settimana: se non fosse per la penalità di Sainz, domani sarebbe una prima fila tutta rossa

Charles Leclerc conquista la prima pole position del GP di Las Vegas. Fin dalla giornata di ieri, il monegasco ha mostrato di avere grande confidenza con la sua monoposto, registrando il miglior tempo delle prove libere 2. Soltanto 44 millesimi separano il monegasco dal secondo qualificato, il suo compagno di squadra Carlos Sainz. Se non fosse stato per la penalità che lo spagnolo dovrà scontare domani alla partenza, sarebbe stata una doppietta Ferrari.

Queste le parole di Leclerc, dopo la sua quinta pole stagionale e la ventitreesima della carriera: “Sono molto felice. Essere per la prima volta qui a Las Vegas è un evento incredibile, e poter partire dalla pole è grandioso.” ha affermato. “Tuttavia sono un po’ dispiaciuto dei giri che ho fatto nel Q3, anche se alla fine sono stati sufficienti per assicurarci il primo posto. Adesso ci concentreremo per la gara di domani, perché è lì che ci manca prestazione di solito. Spero di poter mettere tutto insieme e riuscire a vincere domani“.

A LAS VEGAS LECLERC IN POLE AL FIANCO DI VERSTAPPEN

“Credo che il mio miglior giro sia stato nel Q2. Poi l’evoluzione della pista è stata molto importante qui, quindi avrei potuto fare meglio nel Q3. Non ci sono riuscito, ma comunque partiamo lo stesso dalla pole quindi non posso lamentarmi”. Con la penalità di Sainz, sarà Verstappen a scattare al fianco di Leclerc in prima fila. Il monegasco è quindi chiamato a una forte difesa per la leadership.

Leclerc ha anche speso qualche parola in favore di questo nuovo circuito, nonostante le polemiche della giornata di ieri: “E’ fantastico essere qui e vedere tante persone in città per la Formula 1, lo sport che amo. E vedere quanto lavoro è stato dedicato a organizzare un evento così grande, sperando che sia vincente per noi nella gara di domani.” ha concluso.