GP Gran Bretagna: ecco l’ordine d’arrivo

McLaren torna sul podio di Silverstone dopo 11 anni, Verstappen continua a vincere e Hamilton esulta con i suoi tifosi

Su una pista particolarmente favorevole a Red Bull, Verstappen domina, ma meno del solito. Dopo uno scoppiettante inizio di gara che ha visto Norris prendere subito il comando e Piastri impensierire l’olandese, la Safety Car ha messo un po’ di scompiglio. Ferrari sbaglia e ferma Leclerc troppo presto, mentre Russell sorprende tutti con uno stint su pneumatici morbidi di oltre metà gara. Qualche tempo cancellato per track limits, ma nessuna penalità per il superamento dei limiti. Solo Stroll retrocede dopo fine GP per un contatto con Gasly: ecco l’ordine d’arrivo della gara in Gran Bretagna.

Dominio britannico

A fianco del solito Verstappen sul podio sono due piloti di casa: Norris, secondo – che mantiene la posizione di partenza – e Hamilton, terzo grazie al jolly della Safety Car. Non sono gli unici britannici ad aver brillato: Russell termina in quinta posizione a seguito di uno stint impressionante sul mescola rossa. Anche Albon, che guida con licenza Thailandese ma è nato a Londra, onora il proprio paese, portando nuovamente la Williams a punti.

Tra i due piloti Mercedes si posiziona un altro pilota madrelingua inglese, ma originario dell’Australia. Oscar Piastri mantiene il podio a lungo, ma è sfortunato con le tempistiche del pit stop. Ottiene, a ogni modo, il proprio miglior risultato in carriera. Sesto è invece Perez, la cui gara è stata a lungo opaca, mentre alle sue spalle termina Alonso, con un’Aston che sembra essere crollata nelle ultime gare.

I due Ferraristi chiudono la top 10, Leclerc davanti a Sainz. Lo spagnolo è vittima di un crollo momentaneo, che gli ha fatto perdere 3 posizioni in pochissime curve. Il numero 16, invece, è colpito da un errata chiamata di Ferrari, che lo ha richiamato decisamente troppo presto per proteggersi da un possibile undercut. I ritirati, invece, sono tre: Gasly (tirante della convergenza rotto in un contatto con Stroll), Magnussen (motore endotermico) e Ocon. Il danese è l’unico a essersi fermato in pista, causando prima Virtual e poi Safety car.

GP Gran Bretagna 2023: l’ordine d’arrivo

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Lewis Hamilton (Mercedes)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- George Russell (Mercedes)

6- Sergio Perez (Red Bull)

7- Fernando Alonso (Aston Martin)

8- Alexander Albon (Williams)

9- Charles Leclerc (Ferrari)

10- Carlos Sainz (Ferrari)

11- Logan Sargeant (Williams)

12- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13- Nico Hulkenberg (Haas)

14- Lance Stroll (Aston Martin)

15- Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

16- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17- Nyck De Vries (AlphaTauri)

18- Pierre Gasly (Alpine) | DNF |

NC

Kevin Magnussen (Haas) | DNF |

Esteban Ocon (Alpine) | DNF |