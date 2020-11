GP Emilia Romagna, Ricciardo conquista il terzo posto a Imola

Ricciardo ottiene un inaspettato ma meritato terzo posto a Imola e sul podio si rende protagonista di un simpatico siparietto con Hamilton

L’ordine d’arrivo della gara ha visto occupare il terzo gradino del podio di Imola a Daniel Ricciardo. L’australiano a riguardo ha dichiarato: “E’ stata una gara bizzarra. Il quarto posto era alla nostra portata e onestamente credevo che fosse il miglior risultato che potessimo ottenere, visto i tre piloti che avevo davanti a me. Lo stesso Perez aveva un ottimo passo, infatti mi aveva superato dopo i box. La sua sosta per montare la mescola Soft mentre c’era la Safety Car è stata provvidenziale per noi. Non so bene cosa sia accaduto a Max, però questo ci ha messo in lotta per il podio. Un’altra cosa poco chiara si è verificata durante gli ultimi giri della gara, in cui Kvyat è uscito fuori dal nulla e io non ho ben capito come abbia fatto”.

ABITEBOUL NON EFFETTUERA’ UN SECONDO TATUAGGIO

L’australiano sembra averci preso gusto a salire sul podio. Il team principal Abiteboul dovrà quindi effettuare un secondo tatuaggio? Ricciardo nelle dichiarazioni post gara ci toglie ogni dubbio spiegando anche quanto sia bello festeggiare questo terzo posto a Imola. “Aver ottenuto due podi in tre gare è molto bello. E’ accaduto tutto rapidamente, ma è stato davvero divertente. Abiteboul si è complimentato con me, ma ha già messo in chiaro che non farà un secondo tatuaggio, perciò può darsi che lo faccia fare a qualche altro membro dello staff. Io effettuerò sicuramente un altro shoey sul podio. E’ bello festeggiare qui, seppur sia molto difficile sorpassare su questo tracciato, ma è semplicemente un circuito fantastico“.