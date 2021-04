GP Emilia Romagna, Hamilton si aggiudica la pole

La pole position del GP dell’Emilia Romagna va a Hamilton dopo una qualifica in cui non sono mancati i colpi di scena

Le prime due sessioni di libere hanno visto le Mercedes in cima alla vetta, mentre nell’ultima sessione con una zampata Verstappen ha ottenuto il controllo della classifica. Che la lotta per la pole anche per il GP dell’Emilia Romagna fosse un affare tra Mercedes e Red Bull si sapeva già dopo il Bahrain. Verstappen che partiva favorito, invece deve accontentarsi della terza posizione, perché Hamilton la spunta, aggiudicandosi la 99esima pole della carriera con il crono di 1″14″411. Norris ha regalato spettacolo, peccato per il giro cancellato nel Q3. Male per il poleman della scorsa stagione, che ottiene soltanto l’ottava posizione.

HAMILTON TAKES POLE! It’s the 99th pole position of his career 🤩 Perez and Verstappen complete the top three!#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/ciLWHNUBj0 — Formula 1 (@F1) April 17, 2021

Q1: INCIDENTE TSUNODA; FUORI LE DUE ALFA ROMEO, IN Q2 LE DUE WILLIAMS

Schumacher Jr. ha aperto le danze scendendo per primo in pista con la sua Haas. Ma dopo pochi minuti arriva il primo colpo di scena ed eliminato a sorpresa. Infatti sessione sospesa e bandiera rossa innescata da Tsunoda. Il rookie dell’AlphaTauri a causa di un errore dettato dall’inesperienza perde il posteriore della vettura, schiantandosi contro le barriere alla Variante Alta. Si sa, anche il più impercettibile errore a Imola si paga caro. Al riavvio della sessione, quando mancavano circa dodici minuti al termine, tutti di corsa in pista per effettuare il proprio tempo e mettersi al riparo da eventuali bandiere e sorprese.

🚩 RED FLAG 🚩 Tsunoda crashes out 😫 He’s okay, but his car isn’t#ImolaGP pic.twitter.com/nUw98AftcR — Formula 1 (@F1) April 17, 2021

Diversi i tempi cancellati a causa dei track limits. Passare il taglio utilizzando un unico set di mescole favorirebbe senz’altro il tutto. Questa prima sessione ha evidenziato un sorprendente Norris e un Bottas in grande spolvero. Il poleman dello scorso anno ci tiene a ripetersi. A due minuti dalla fine, in pista ci sono soltanto i piloti a rischio esclusione. A sorpresa nuovamente in pista Bottas e Hamilton, ma anche Sainz, sicuramente con mescola già usata per testare qualcosa. Sul filo del rasoio Alonso passa il taglio, mentre a sorpresa le due Alfa dopo un buon venerdì, accompagnate dalle Haas sono le eliminate dal Q2.

Q1 CLASSIFICATION Valtteri Bottas ends the session on top 🚀#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/e095Urcn1m — Formula 1 (@F1) April 17, 2021

Q2: ESCLUSO A SORPRESA SAINZ PER 61 MILLESIMI

Mercedes e Red Bull hanno alzato molto l’asticella rispetto alle prove libere. Il team di Milton Keynes decide di non rischiare Perez come in Bahrain. Si prospetta una pole per il GP dell’Emilia Romagna molto combattuta. Gasly si rilancia quando gli viene nuovamente cancellato il tempo. Norris invece continua a brillare, effettuando il crono più veloce quando mancano quasi sette minuti al termine della sessione. Per alcuni la mescola gialla è più funzionale della rossa, come per Russell.

A circa tre minuti dalla fine Bottas per stare tranquillo scende nuovamente in pista con un set di mescole nuove gialle. Mescola rossa invece per Vettel quando mancano circa due minuti al termine. Il tedesco era attualmente tra gli esclusi, posizione che mantiene anche dopo la bandiera a scacchi. Dal primo al quindicesimo c’è meno di un secondo di distacco. Sainz escluso a sorpresa per soli 61 millesimi, invece Leclerc terzo. Eliminati dal Q3: Sainz, Russell, Vettel, Latifi, Alonso.

Q2 CLASSIFICATION A solid day’s work for Williams, while Vettel and Alonso are knocked out#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/IrQhj3y3vP — Formula 1 (@F1) April 17, 2021

Q3: SI AGGIUDICA LA POLE DEL GP DELL’EMILIA ROMAGNA

La McLaren continua a dimostrare di avere una velocità impressionante in queste qualifiche, specialmente con Norris che oggi brilla di luce propria. A circa sei minuti dalla fine tra Hamilton e Verstappen vi sono soltanto 91 millesimi di distacco, che la battaglia per la pole abbia inizio, ma occhio anche a Bottas! Tra Leclerc e Norris vi sono soltanto 46 millesimi di distacco, il monegasco sogna un posticino in seconda fila.

La Mercedes sembra aver risolto tutti i problemi riscontrati sia ai test che in Bahrain. Bottas quando manca circa un minuto e mezzo dalla fine si lancia per il giro. Che il rush finale abbia inizio! Norris fa fucsia nel primo settore a circa 40 secondi dalla fine e si piazza secondo a circa sei secondi dalla fine. Tempo però cancellato per lui a causa dei track limits. 99esima pole della carriera per Hamilton, seguito dalle due Red Bull di Perez e Verstappen.