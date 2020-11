GP Emilia Romagna, Bottas: “Sono stato sfortunato”

Dopo 63 giri, dove non sono mancati colpi di scena e qualche ritiro, il GP Emilia Romagna si è da poco concluso. La bandiera a scacchi è stata sventolata a Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e a Daniel Ricciardo, giunti nelle prime tre posizioni. Poi grande festa sul podio, anche per celebrare il 7° titolo mondiale conquistato dalla Mercedes.

Allo spegnimento del semaforo, Valtteri Bottas che scattava dalla prima casella riesce a partire bene, e a mantenere la leadership per un bel po’ di giri, sicché al giro 19 anticipa il pit-stop per passare alle hard. Una volta tornato in pista, inizia un duello con Max Verstappen.

Il pilota finlandese ha lottato per cercare di difendersi dalla minaccia del pilota olandese e proteggere la seconda posizione, con la difficoltà di non riuscire a trovare il passo gara con le hard. Poi al secondo giro non riesce a evitare un detrito alla curva 7, che gli ha compromesso l’aerodinamica. Da quel momento, per Bottas sono arrivate altre difficoltà e diversi bloccaggi, e un lungo nella sabbia alla Rivazza, che ha permesso a Verstappen di superarlo al Tamburello al 43° giro.

Poi al giro 51, Max Verstappen finisce nella sabbia dopo la staccata della Variante Villeneuve, causandone il ritiro, permettendo così a Bottas di riprendersi la seconda posizione e di completare la doppietta Mercedes.

Le prime parole post gara del GP Emilia Romagna di Valtteri Bottas: “Oggi sono stato abbastanza sfortunato. Sono partito bene, una delle poche cose che hanno funzionato. Ma poi all’improvviso al secondo giro alla curva 7, c’era un detrito e non sono riuscito a evitarlo. Il detrito l’ho visto, ma era finito al centro della macchina. Ho cercato di non investirlo con le gomme, ma ovviamente c’è stata un danno che mi ha reso la gara complicata“.

In conclusione, un commento sulla lotta con Max Verstappen e i bloccaggi commessi per mancanza di carico: “Sì, è stato impossibile per me evitare che lui mi superasse, ho cercato di spingere oltre al limite. Ma questo mi ha portato a commettere degli errori. Sono stato sfortunato”.

We think this might belong to you @ScuderiaFerrari 😅

Here’s the piece of debris we just removed from VB’s car👇 pic.twitter.com/C4GrYR7ohn

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 1, 2020