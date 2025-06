GP Spagna: Verstappen, tra Super Max e Mad Max

GP di Spagna: Verstappen, tra impulsività e grande talento

Un finale davvero rocambolesco quello del GP di Spagna, nel quale Verstappen ne è stato protagonista indiscusso. Non sono mancate però le critiche rivolte al suo comportamento in pista. Chiaramente in difficoltà con la sua Red Bull, spesso e volentieri Verstappen si lascia tradire dalla sua impulsività.

Tuttavia, va ricordato che Campioni del Mondo non si diventa per puro caso. Per raggiungere un traguardo simile servono talento, determinazione, sacrificio e, naturalmente, le conoscenze giuste e un pizzico di fortuna. Riuscirci una volta è già un’impresa, ma riconfermarsi per ben quattro volte significa entrare nella leggenda. A quel punto, non si tratta più di semplici coincidenze: è classe pura, autentico talento.

Ecco, proprio il talento di Max Verstappen non è mai stato messo in dubbio. Certo, era più semplice vincere quando aveva tra le mani il volante della vettura perfetta. Ma è soprattutto nei momenti più difficili, quando tutto sembra andare storto, che emergono l’estro e il genio di quel pilota un tempo soprannominato “Mad Max”. Da Mad a Super-Max il salto è stato breve. E ora che si trova a lottare contro la sua RB21, il Campione in carica è costretto a deve contare solo sulle sue abilità da pilota.

Tuttavia, il confine tra una prodezza e una stoltezza è estremamente sottile. Solo poche settimane fa, celebravamo il suo capolavoro a Imola: quel sorpasso all’esterno ai danni di Oscar Piastri che gli aveva regalato la vittoria del Gran Premio. Un segnale forte, per ricordare a tutti chi è Max Verstappen. Anche perché il pluricampione sa bene quanto sia cruciale cogliere ogni opportunità che si presenta, per restare nella lotta mondiale.

Strategia, sfortuna e lotte in pista: la difficile gara di Verstappen nel GP di Spagna

Ma ogni gara è una storia a sé. Neppure la direttiva tecnica della FIA è riuscita a cambiare le sorti di questo Campionato 2025. A Barcellona, la Red Bull sapeva di avere poche chance contro le due McLaren. L’unica opzione era adottare strategia d’attacco basata sulle tre soste. Sembrava la scelta giusta, ma, poi, il destino ci ha messo lo zampino. Il ritiro di Kimi Antonelli e l’ingresso della Safety Car hanno spinto tutti i team a montare un nuovo set di gomme. La Scuderia austriaca, però, per Max aveva a disposizione soltanto le Hard.

Frustrato dal rischio di perdere la terza posizione, Verstappen ha protestato con il team per la scelta degli pneumatici. Durante i giri in regime di Safety Car, ha zigzagato in pista nel disperato tentativo di scaldare le gomme, mentre dietro di lui tutti montavano mescole più morbide. Alla ripartenza, sul rettilineo, il Campione ha perso il posteriore della sua vettura. Leclerc ne ha subito approfittato, affiancandolo e superandolo, urtando, però, la sua Red Bull. Poco dopo, anche Russell ha tentato un sorpasso in curva 1, costringendo Max ad andare largo.

Il ritorno di “Mad-Max”

Furioso, Max ha accusato gli avversari di aver commesso delle scorrettezze. Il suo ingegnere di pista, Gianpiero Lambiase, ha provato a calmarlo, consigliandogli di restituire la posizione a George e ricordandogli che “queste sono le regole“. Un suggerimento però sbagliato, visto che i commissari FIA hanno ritenuto responsabile dell’incidente proprio il pilota inglese. Ed è stato in quel momento ch’è riemerso il vecchio Mad Max.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Alla curva 5, Max è sembrato voler lasciar passare Russell, preparandosi subito al contrattacco. Una manovra che gli abbiamo già visto fare in passato. Tuttavia, i dati della telemetria raccontano un’altra storia. Per un attimo l’olandese ha effettivamente frenato, come a voler cedere la posizione. Ma non appena George lo ha affiancato, ha premuto a fondo l’acceleratore. Un gesto che lascia pensare a un’azione deliberata.

Le scuse di Verstappen dopo il GP di Spagna

È difficile immaginare cosa possa aver attraversato la mente di Max in quei brevi istanti: un mix di frustrazione, delusione e rabbia. Il risultato? Una penalità severa di 10 secondi, che lo ha fatto scivolare dalla quinta alla decima posizione, oltre a costargli 3 punti sulla patente. E adesso si trova a un solo punto dalla possibile squalifica. Non è proprio l’ideale, soprattutto per un pilota irruento come lui.

Infastidito nel post-gara, dopo aver liquidato con un secco “Questa è la tua opinione” una giornalista di Sky UK, che lo accusava di essere un cattivo esempio per tifosi e bambini, non sono tardate ad arrivare le scuse di SuperMax. Volontarie o meno non è dato saperlo. In un post pubblicato sui suoi profili social, infatti, si legge così:

“Abbiamo scelto una strategia interessante e abbiamo fatto una buona gara a Barcellona, fino all’uscita della Safety Car. La scelta delle gomme nel finale e alcune azioni dopo la ripartenza hanno alimentato la mia frustrazione, che ha portato a un gesto sbagliato, che non sarebbe dovuto accadere. Do sempre tutto per il team e le emozioni a volte possono essere forti. A volte si vince e a volte si perde insieme. Ci vediamo a Montréal!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Verstappen (@maxverstappen1)