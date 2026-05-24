GP Canada, Antonelli: “Ho lasciato qualcosa sul tavolo”

GP Canada, Antonelli: prima fila conquistata con rimpianto

Nel GP del Canada 2026, Kimi Antonelli ha confermato ancora una volta la sua straordinaria solidità nelle qualifiche, chiudendo in prima fila con soli 68 millesimi di ritardo dal compagno di squadra George Russell. Un risultato prezioso per il diciannove enne bolognese, che però ha dovuto rinunciare all’obiettivo di una quarta pole position consecutiva nel Mondiale di Formula 1.

Il pilota della Mercedes arriva all’appuntamento di Montreal da leader del campionato, con un vantaggio di 18 punti su Russell maturato anche grazie alla Sprint del sabato canadese. La pressione di confermarsi al vertice non ha però condizionato la sua prestazione: Antonelli ha mantenuto un ritmo eccellente per tutta la sessione, dimostrando ancora una volta una maturità tecnica e psicologica ben al di là della sua giovane età.

GET IN THERE GEORGE A front row lockout in Montreal after an incredible Canadian Grand Prix Quali pic.twitter.com/LvMy97CjiT — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 23, 2026

La gestione delle mescole e l’attesa per la domenica

Il principale cruccio del weekend è stato il bilanciamento degli pneumatici nella finestra di temperatura ottimale, un aspetto sul quale il pilota bolognese ha ammesso qualche difficoltà. Tuttavia, le sensazioni generali sono rimaste positive. “È sempre stato difficile questo weekend portare gli pneumatici nella finestra giusta. Sono abbastanza contento. Ho lasciato qualcosa sul tavolo ma George ha fatto un ottimo giro e pensiamo già alla gara”, ha dichiarato Antonelli al termine delle qualifiche.

Il rimpianto per la pole sfumata è reale, ma lo sguardo è già rivolto alla gara lunga della domenica. Le previsioni meteorologiche per il circuito di Montreal introducono un’ulteriore variabile che potrebbe rimescolare le carte: la pioggia, se dovesse presentarsi, trasformerebbe la corsa in un appuntamento imprevedibile. “Vedremo come saranno le condizioni meteo domani, cercheremo di essere pronti a tutto”, ha aggiunto il classe 2006, dimostrando la lucidità di chi sa che in Formula 1 i punti si assegnano solo alla bandiera a scacchi.

La prima fila tutta Mercedes è comunque un punto di partenza ideale per Antonelli, che punta a consolidare il suo vantaggio in classifica generale e avvicinarsi ulteriormente alla conquista del titolo mondiale nel quinto appuntamento stagionale della Classe regina del motorsport.