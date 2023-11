GP Brasile, Sprint: vietato abbassare la guardia

Un’insaziabile Max Verstappen conquista la vittoria nella Sprint Race del GP Brasile, in una gara davvero avvincente. Sul podio con lui Norris e Perez

Il leone olandese si porta a casa la vittoria dopo la Sprint Race del GP del Brasile. Verstappen conferma le ottime sensazioni avute dalla Red Bull durante tutto il weekend. Sensazioni migliori rispetto a quelle riscontrate su questo stesso tracciato l’anno scorso. Se sul giro secco il fresco campione del mondo sembrava attaccabile, sul passo gara non lascia scampo e ferisce i suoi avversari. Dalla prima curva del primo giro in cui sorpassa Norris, il numero 1 della Red Bull non si guarda più indietro e martella a suon di tempi stratosferici.

Vietato esitare in partenza se alle spalle c’è Super Max

Vietato commettere errori ed esitare alla partenza, soprattutto quando alle spalle c’è Max Verstappen. Lo sa bene in questo caso la vittima del cannibale olandese, Lando Norris. Il britannico si è visto sorpassare da Super Max all’interno della prima curva, nonostante avesse tentato di chiudere la traiettoria. Verstappen ha avuto una reazione lampo allo spegnimento dei semafori, il che gli ha permesso di balzare subito in testa. Subito dopo ci pensa Hamilton a bruciare Perez in esterno salendo subito in quarta posizione.

Al quarto giro la bagarre tra il sette volte campione del mondo e il messicano favorisce l’avvicinamento di Leclerc che si aggiunge alla lotta. Il resto della gara è stato dettato dalla strategia. Verstappen ha dato lo strappo iniziale e ha poi proseguito con un tyre management. Il numero 16 della Ferrari si è lamentato invece per tutta la durata del secondo parte della corsa in radio in quanto gli veniva richiesto di preservare gli pneumatici. Il team di Maranello ha dimostrato di soffrire tanto con le soft su questa pista. Questo è un dato importante anche nell’ottica della gara di domani.

Aston Martin ha invece dimostrato di essere molto pericolosa in fase di rimonta, soprattutto con Alonso. Per Stroll invece, il weekend brasiliano si dimostra uno dei migliori della stagione. Mercedes invece ha pagato la velocità della prima parte di gara, con un Hamilton in difficoltà nella parte finale. In generale la Sprint del GP del Brasile ha regalato tanti sorpassi lasciando la classifica in sospeso fino alla fine.