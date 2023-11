GP Brasile, Shootout: Norris davanti a Verstappen e Perez, Leclerc 7°

È Lando Norris il poleman della Shootout del GP del Brasile, a completare la prima fila ci pensa il solito Max, che non va oltre la seconda posizione. Terzo Perez

L’uomo del sabato ha un nuovo volto questo weekend: Lando Norris si aggiudica la pole position della Shootout, la mini qualifica del sabato che delinea la griglia di partenza della Sprint. Seguono Verstappen e Perez; stratega invece Leclerc che, nonostante un treno nuovo di gomme soft, fa il giro con gomma usata, accontentandosi della settima posizione: sarà un jolly per domani? ecco cosa è accaduto in questa sessione

Q1: Sainz detta il passo; incidente tra due vecchi compagni di squadra

Dodici minuti a disposizione per cercare di passare al Q2. I primi a scendere in pista con gomma media sono Verstappen e Perez, con il pilota #1 che sigla il primo tempo in 1:11:888, creando un gap di quattro decimi col messicano. 1-2 Red Bull che viene interrotto dai due Ferrari (con Sainz che la mette in prima e Leclerc in quinta) e i due Mercedes, a sandwich dalle due Rosse. I tempi, come visto ieri durante le qualifiche, sono molto ravvicinati, con gap minimi tra una posizione e l’altra.

Questa soglia minima porta così molti piloti a scendere nuovamente in pista per effettuare giri della salvezza. Tra loro anche Leclerc e Perez, in cerca di una posizione migliore (erano scivolati in settima e decima). Il monegasco non riesce a migliorarsi, rimanendo nella settima casella. Tuttavia, una bandiera rossa provocata da un’incidente tra Ocon e Alonso in curva 1, porta alla sospensione della sessione, congelando i tempi. Nessuna conseguenza per i due piloti, con l’episodio verrà analizzato al termine della qualifica. Gli eliminati del Q1: Ocon, Stroll, Zhou, Albon, Sargeant.

Replays show Ocon making contact with Alonso Alonso subsequently picks up a puncture, but is able to return to the pits #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/yl7IyDDbsU — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

Q2: Norris davanti a tutti, Ricciardo e Tsunoda si salvano

Si è dovuto attendere svariati minuti prima dell’inizio della sessione, per sistemare le barriere in curva 1. Nell’attesa, si scopre che Alonso a seguito del contatto avvenuto nel Q1, non scenderà in pista. Troppi i danni sulla sua monoposto. Alle 15 e 40 ora italiana, appare il semaforo verde; a segnare per primo un crono è sempre Verstappen in 1:11:449, seguito da Perez e Piastri. Arriva poco dopo il momento delle due Ferrari, con Sainz secondo e Leclerc quarto. Ottimo primo giro di Hulkemberg, che la mette in sesta

A tre minuti dal termine i piloti scendono in pista per effettuare l’ultimo tentativo; il pilota #1 migliora di due decimi il suo tempo, che viene successivamente superato da Norris, prendendosi la prima posizione. Ottima prestazione per le due AlphaTauri che passano al Q3. Gli eliminati del Q2 sono: Magnussen, Hulkenberg, Gasly, Bottas, Alonso

GP Brasile, Shootout Q3: Norris si aggiudica la pole position

I piloti scelgono di effettuare un unico colpo che darà vita alla griglia di partenza della Sprint Race. Il primo ad effettuare il giro sarà Oscar Piastri, a differenza del solito Max. La pole position è di Lando Norris, con un 1:10:622. Alle sue spalle di soli sessantuno millesimi Verstappen; Terzo Perez. Seconda fila invece targata Mercedes. Settimo Leclerc (che ha deciso di tenersi un set di gomma nuova in vista di una delle due gare) e nono Sainz.