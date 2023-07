GP Belgio, Verstappen verso la penalità

Manca ancora l’ufficialità della FIA, ma l’olandese della Red Bull potrebbe subire 5 posizioni di penalità per la sostituzione del cambio

Stanno per accendersi i motori sul circuito di Spa, che questo weekend ospiterà l’ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. Oltre alle previsioni meteo avverse, che mettono in dubbio anche lo svolgimento delle prime prove libere, dal Belgio arriva un’altra sorpresa: Max Verstappen potrebbe essere penalizzato di cinque posizioni sulla griglia di partenza della domenica. Il cambio della RB19 è stato sostituito, pertanto la scuderia ha superato il limite consentito e la FIA potrebbe confermare a breve la retrocessione dell’olandese.

Una notizia che, se da un lato sorprende, dall’altro fa spuntare anche un sorriso: lo scorso anno, infatti, Verstappen partì dalla quattordicesima posizione, andando poi a vincere la gara. Di conseguenza, se anche dovesse essergli inflitta questa penalità, il connubio tra talento e monoposto molto più che competitiva potrebbe non rendere le cose tanto complicate all’olandese.

PRELUDIO DI SPETTACOLO IN PISTA?

Nonostante manchi ancora la conferma da parte della Federazione, l’eventuale penalità dell’olandese potrebbe anticipare un grande spettacolo sul circuito di Spa. Già di per sé emozionante e competitivo, il tracciato potrebbe essere animato da una grande rimonta dell’olandese. Anche se c’è già chi parla di una probabile interruzione dei successi consecutivi ottenuti finora dal pilota della Red Bull. Del resto, tranne che per i due Gran Premi vinti dal compagno di squadra, finora Verstappen è stato il protagonista assoluto di questo mondiale.

Certamente, non partire dalle prime file è una sfida in più che Verstappen potrebbe trovarsi ad affrontare. Dall’altro lato, questo potrebbe rendere più entusiasmante anche la sua gare, abituato com’è a scattare dalla prima casella della griglia di partenza, andando poi a dominare in modo incontrastato qualsiasi gara. Del resto, come accennato, lo scorso anno l’olandese era stato altresì penalizzato: ma partendo dalla quattordicesima posizione, aveva poi vinto con diciassette secondi di vantaggio.

L’unica incognita che potrebbe rovinare i piani di Verstappen, è proprio il meteo del GP del Belgio. La pioggia potrebbe essere protagonista di questi tre giorni a Spa, rendendo la sfida ancora più inaspettata ed entusiasmante. Tuttavia, prima di fare supposizioni, è importante attendere l’ufficialità della Federazione. Va ricordato che la penalità sarebbe inflitta sul risultato delle qualifiche di oggi pomeriggio e varrebbe quindi proprio per la griglia di partenza di domenica. Salvo altri episodi, la Sprint Race non dovrebbe essere influenzata da questo imprevisto.