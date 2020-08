GP Belgio, Verstappen: “É stata una gara noiosa”

Nel GP del Belgio Max Verstappen si è dovuto accontentare del terzo posto, alle spalle di Hamilton e Bottas

Al termine del GP del Belgio Max Verstappen non ha usato mezze misure, definendo come “noiosa” la gara che lo ha visto concludere sul gradino più basso del podio. La Red Bull non ha mai avuto la velocità necessaria per impensierire Mercedes, costringendo il pilota olandese ad una gara in solitaria, passata a gestire gli pneumatici e a sperare di mettere pressione a Bottas.

Per Max il momento più eccitante è stato senz’altro quello della partenza, quando ha cercato di prendere la scia di Bottas sul Kemmel, finendo poi per doversi difendere da Ricciardo nelle curve successive. Il duello tra i due ex compagni di squadra è stato forse uno dei momenti più avvincenti di una gara che non ha regalato particolari emozioni. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’olandese a fine gara ai microfoni di Martin Brundle.

“NON POTEVO FARE DI PIÚ”

“Oggi è stata una gara parecchio noiosa, non potevo fare di più. Ho provato a spingere in partenza ma poi avevo quasi finito le gomme e mi sono messo a gestire per salvare l’anteriore. Per il resto devo dire che non è stata una gara molto divertente”, ha spiegato il pilota Red Bull.

“Con le medie non avevo grip e con le hard faticavo a mettere pressione a Valtteri. Ci ho provato, ma poi loro hanno accelerato e io non sono riuscito a tenere quel ritmo. Temevamo una foratura, ma in fin dei conti più di terzi non potevamo fare. Meglio di niente”, ha proseguito Verstappen, lasciando trapelare un filo di delusione per non essersi potuto giocare fino in fondo le sue carte.

“Ricciardo? Non so come ha fatto a fare il giro veloce all’ultimo giro, noi non avevamo gomme nuove. Per lui è stato un weekend molto positivo ed è stato bravo a sfruttarlo in pieno. Per quanto ci riguarda settimana prossima si corre a Monza, e ci proveremo di nuovo”, ha concluso l’olandese, che lancia la sfida per l’appuntamento sul circuito brianzolo.

Per il pilota Red Bull si tratta del sesto podio consecutivo, la striscia più lunga da quando gareggia in Formula 1. Nella classifica iridata l’olandese resta al secondo posto, davanti a Valtteri Bottas, ma staccato ben 47 lunghezze da Hamilton.