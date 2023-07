GP Belgio: l’ordine d’arrivo a Spa

Ancora una doppietta Red Bull prima della pausa estiva: sul podio con loro anche una Ferrari, ma solo una Rossa è riuscita a tagliare il traguardo

A Spa si è appena concluso il Gran Premio del Belgio, dove ancora una volta la superiorità della Red Bull si è rivelata schiacciante. Con un meteo più clemente rispetto a quello dei giorni scorsi, per Max Verstappen e Sergio Perez riuscire a distaccare gli altri piloti è stato un gioco da ragazzi. Alla partenza Leclerc ha tentato il tutto per tutto per mantenere il messicano dietro di sé, ma dopo poche curve la Ferrari numero 16 aveva già perso la leadership della corsa. Di seguito, l’ordine d’arrivo completo del GP Belgio 2023.

MAX VERSTAPPEN WINS THE BELGIAN GRAND PRIX 🇧🇪🏆👏 A perfect Spa day for the Dutchman who finishes ahead of team mate Sergio Perez. Charles Leclerc takes the final podium place 👍#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/5jJI01BE07 — Formula 1 (@F1) July 30, 2023



Dopo pochi giri Verstappen, penalizzato in griglia di partenza, era già alle calcagna del compagno di squadra. L’olandese si porta a otto vittorie consecutive, superando i record di Schumacher, Ascari e Rosberg. Perez e Leclerc lo affiancano sul podio. Poco fortunato, invece, l’altro pilota di Maranello: a causa di un contatto con Piastri alla partenza, ha dovuto ritirare la vettura.

GP BELGIO: L’ORDINE D’ARRIVO