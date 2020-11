GP Bahrain, Albon: “Ringrazio i ragazzi”

AL TERMINE DEL GP BAHRAIN, ALEX ALBON RIESCE A OTTENERE IL TERZO POSTO E SALE SUL GRADINO DEL PODIO CON LA RED BULL

Poche ore fa si è concluso un GP Bahrain incredibile, tra incidenti, colpi di scena ed episodi che mai avremmo immaginato di assistere nella nostra epoca. Al termine di lunghi e interminabili 57 giri, la bandiera a scacchi viene finalmente sventolata a Lewis Hamilton, Max Verstappen e Alex Albon, che sono saliti sul podio.

Una buona posizione e un risultato molto importante per Alexander Albon, pilota della Red Bull in lotta in queste ultime gare per tenersi stretto il sedile per il 2021 e comunque per non rimanere appiedato dalla Formula 1. Alla prima partenza, il pilota riesce a partire bene e mettersi in una buona posizione fino al momento dell’interruzione della gara, in seguito al terribile incidente avuto da Romain Grosjean.

Nel corso di tutta la gara, il pilota anglo-tailandese riesce a mantenere la quarta posizione, perdendola soltanto al momento dei pit-stop. Tornato in pista dopo la prima sosta, si ritrova in settima posizione, per poi riuscire con una rimonta a riprendersi la quarta posizione e mette nel mirino Sergio Perez. A quattro giri dalla fine, la Perez si ritrova con la monoposto in fumo, costringendosi quindi a ritirarsi, consegnando la terza posizione al pilota della Red Bull, che può così salire sul podio insieme al compagno di squadra Verstappen.

ALEX: “CI SIAMO MIGLIORATI”

Le prime parole di Alex Albon appena sceso dalla sua monoposto, su quanto accaduto in gara: “Un pò di fortuna dopo quanto accaduto a Sergio. Vedendo il mio incidente del venerdì, devo ringraziare i ragazzi, hanno fatto un lavoro incredibile, nel riparare la macchina. È incredibile aver portato entrambe le macchine sul podio”.

“Sento che nelle ultime gare ci siamo migliorati continuamente, ma dai risultati non lo si vedeva. Passeremo tre giorni in attesa del prossimo gran premio”, ha così aggiunto Albon.