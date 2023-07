GP Austria, la sintesi della gara

Un Verstappen a dir poco maestoso si aggiudica la sua settima vittoria stagionale. A Spielberg però speranzosi bagliori di luce arrivano da parte di Ferrari, protagonista di un’ottima gara sia con Leclerc che con Sainz

Nel GP d’Austria è Max Verstappen a salire sul gradino più alto del podio. Il pilota olandese è stato ancora una volta artefice di una gara maestosa che lo porta ad avvicinarsi sempre di più alla conquista del titolo mondiale. Ma Verstappen non è stato l’unico protagonista, a Spielberg sorride anche la Ferrari, autrice con entrambe le monoposto di un’ottima gara. Ad aggiudicarsi il podio è stato Charles Leclerc, che è riuscito a mantenere la seconda posizione, conquistata nelle qualifiche del venerdì.

A chiudere il podio è stato Sergio Perez, che è riuscito a rimontare dalla quindicesima posizione. Il pilota messicano è riuscito a ritrovare il feeling con la sua RB19, dopo un weekend non del tutto semplice. Grazie ad un’ottima partenza e alle strategie azzeccate dal suo muretto box, Perez può ritenersi più che soddisfatto del risultato raggiunto. Un esito che è stato incerto sino agli ultimi istanti a seguito dell’intensa lotta con Carlos Sainz, autore di una delle più belle performance della sua stagione

Sainz e Norris, che ritmo!

Il pilota spagnolo è reduce di una delle gare più belle della stagione. La super performance da parte di Sainz è avvenuta sin dai primi istanti di gara, dove ha subito dimostrato un ottimo feeling con la sua SF23. Il motivo del podio mancato è duplice: il doppio pit stop nei primi istanti di gara ha fatto perdere diverse posizioni a Sainz, dalla terza alla sesta posizione. La disapprovazione del pilota spagnolo non è difatti mancata. Ad aggiungersi a ciò, la penalità di cinque secondi per il superamento dei track limits che ha reso difficile al pilota #55 di mantenere la terza posizione, che ha cercato di mantenere sino agli ultimi istanti della gara dove è stato autore di una splendida lotta con Perez, che ha avuto la meglio sul finale.

Un GP d’Austria da incorniciare invece è sicuramente quello condotto da Lando Norris, che si è aggiudicato la quinta posizione, mantenendo un ritmo competitivo e solido fino alla fine. Le nuove modifiche portate da McLaren hanno dato i suoi frutti, conquistando punti importantissimi per la scuderia inglese. Il grande risultato di oggi porterà Andrea Stella e il suo team a montare gli stessi aggiornamenti sulla monoposto di Piastri, con l’obiettivo di puntare ad un’ottimo weekend a Silverstone, gara di casa per la scuderia McLaren.

Un GP d’Austria ricco di track limits

Oltre Verstappen, le protagoniste nel circuito di Spielberg sono state le numerose penalità generate dal superamento dei track limits. Molti sono stati i piloti a cui è stata inflitta la penalità (Sainz, Ocon, Hamilton, Sargeant,Tsunoda). Una regola, quella imposta dalla FIA che ha creato un forte malcontento tra i piloti. Numerose sono state durante il weekend le lamentele da parte di quest’ultimi che avrebbero voluto l’eliminazione dei track limits durante il corso della gara: visto ciò che è accaduto in pista, la Federazione deciderà di apportare modifiche in merito nelle prossime tappe?

Dando un ultimo sguardo alla gara di oggi, deludenti sono state le prestazioni sia di Aston Martin e Mercedes. Solo sesto Hamilton, seguito da Alonso e Russell, Stroll la piazza in decima. I due team inglesi sembravano essere la seconda e terza forza nel mondiale. Sin dal Canada però, sono apparsi i primi segnali positivi di Ferrari che, con la conferma avvenuta nelle prestazioni di oggi, sembra aver “sorpassato” i due team avversari. Per i due team inglesi, la prossima tappa è la gara di casa, Silverstone. Stando alle ultime notizie, sia per Aston Martin che per Mercedes dovrebbero arrivare interessanti aggiornamenti: che diano inizio ad un’infuocata bagarre insieme a Ferrari? Non ci resta che attendere la prossima domenica per scoprirlo