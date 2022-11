GP Abu Dhabi, Leclerc: “Ci meritiamo il terzo posto”

Charles Leclerc chiude con il terzo crono la qualifica del GP Abu Dhabi. Domani partirà dalla seconda fila, accanto a Carlos Sainz

Bandiera a scacchi sull’ultima qualifica della stagione 2022, con Charles Leclerc su Ferrari che ad Abu Dhabi si prende la terza posizione, alle spalle delle Red Bull di Max Verstappen e di Sergio Perez.

Dopo un difficile venerdì, con la F1-75 che faticava a trovare la prestazione sul tracciato di Yas Marina, la Scuderia Ferrari ha lavorato e trovato un set-up che pare aver risolto, e permettere a Charles Leclerc di farcela almeno nei confronti della Mercedes.

Charles Leclerc ha chiuso la qualifica con il terzo tempo, in 1’24″092 con un gap di due decimi da Max Verstappen e appena 40 da Sergio Perez.

Il pilota monegasco è apparso un po’ amareggiato per non essere riuscito a finire davanti Perez, suo diretto rivale in classifica. Tuttavia, come sempre è riuscito a estrarre il massimo dalla sua Rossa in questo sabato sera. Ora, l’attenzione è tutta per la gara di domani, l’ultima della stagione di Formula 1 2022, dove per Charles Leclerc e la Ferrari sarà importante poter far bene e ottenere un grandissimo risultato.

Charles: “Red Bull forti, ma daremo tutto”

“Ho fatto un bloccaggio tra la curva 6 e 7, ma a prescindere da questo, onestamente questa è la posizione che ci meritiamo oggi. Le Red Bull erano più forti noi, ma siamo in una buona posizione da dove partire domani. Di sicuro sarà una battaglia serrata con Checo,” ha così esordito Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP Abu Dhabi 2022.

La Red Bull ha giocato di strategia in Q3. Dopo un piccolo problema elettrico capitato a Verstappen, che lo ha rallentato, Perez è riuscito a sfruttare un leggera scia dal compagno di squadra. Lavoro di squadra, che ha portato le due RB18 a occupare la prima fila.

“Anche noi possiamo collaborare con Carlos Sainz, non ho dubbi. Cercheremo di massimizzare il risultato per la squadra. Sappiamo che le Red Bull in gara sono più forti, quindi sarà complicato. Tuttavia, noi daremo tutto sperando di poter ottenere il secondo posto sia nel campionato piloti che quello costruttori,” ha affermato Leclerc.

Nel mirino il secondo posto nei campionati piloti e costruttori

Dopo una stagione così serrata e con una monoposto che ha mostrato progressi, rispetto agli anni precedenti, al di là di quanto accaduto nelle ultime gare, per la Ferrari sarà importante ottenere un buon risultato, e cercare di non essere superata in classifica dalla Mercedes.

Lo sa bene Charles Leclerc, il quale darà il tutto per tutto per permettere alla Scuderia di Maranello di ottenere il secondo posto. Impresa difficile, vista la competitività della Red Bull e di Sergio Perez, suo antagonista per il campionato piloti.

“Prima di andare in vacanza, ci dobbiamo concentrare per domani. Dopo due gare difficili per il team, è importante l’aver fatto un passo avanti. Sarà importante ottenere il secondo posto in campionato costruttori soprattutto. Spingerò per questo, poi andrò a casa mi riposerò, sperando di tornare più forte l’anno prossimo,” ha così aggiunto Charles Leclerc in conclusione.