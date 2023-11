GP Abu Dhabi: il finale di un anno da record

Il GP di Abu Dhabi segna il gran finale della stagione. Una domenica differente rispetto alle precedenti edizioni dove c’è tanta azione. Max Verstappen conquista la diciannovesima vittoria stagionale, sul podio anche Charles Leclerc e George Russell.

Per l’inizio del GP di Abu Dhabi la gomma protagonista è stata la gialla, con i soli Stroll, Sainz e Bottas su bianca. In partenza Leclerc e Verstappen hanno dato spettacolo fra tentativi di sorpassi e difese, mentre Norris è riuscito a sopravanzare la Mercedes di Russell e successivamente il suo stesso compagno di squadra. Con Sainz che dalla sedicesima posizione ha iniziato la sua rimonta verso la zona punti.

Dopo svariati tentativi la Russell è stato capace di superare Piastri, per rimettersi alla rincorsa del podio. Al dodicesimo giro ha avuto inizio il valzer dei pit stop, non tenendo conto della sosta prematura di Ricciardo obbligata dalla presenza di un tear off in una delle sue prese di freni. In tale frangente il pilota di Kings Lynn si è preso la posizione su entrambe le McLaren approfittando anche della sosta lenta di Norris. Verstappen si è fermato alla diciassettesima tornata, con Leclerc subito dopo anche per evitare l’undercut della Mercedes. Cosa che ha lasciato spazio alla leadership di Yuki Tsunoda, che si è fermato solo al ventitreesimo giro.

Come a Vegas, Leclerc ha evidenziato un gran stint con la media sia per performance che per gestione del degrado. Mentre ancora una volta con la gomma dura il gap fra lui e la Red Bull è stato un po’ già ampio. La visione generale di gara ha regalato comunque spettacolo con davvero tanta azione. Fra i protagonisti ci è messo anche la Ferrari dello spagnolo, l’unico fin dalla seconda sosta a mettere in chiaro che per lui sarebbe stata una gara a due soste (avendo montato nuovamente gomma dura).

A circa metà gara Norris si è nuovamente fermato per il suo secondo pit stop, in cui ha montato nuovamente gomma bianca. Circostanza che ha costretto Russell a fermarsi, ed a cascata anche Leclerc. Il monegasco si è tenuto stretto il suo secondo posto, sottolineando per la prima volta in stagione un andamento alla domenica migliore di quello del sabato di qualifica. A distanza di pochi giri dalla fine, Perez è stato penalizzato di cinque secondi, episodio che ha aiutato Mercedes nella lotta contro Ferrari. Max Verstappen vince la diciannovesima gara della stagione, seguito da uno Charles Leclerc deluso nel non essere riuscito a portare a casa il secondo posto nei costruttori, terzo George Russell.