Gli obiettivi di Fernando Alonso per il 2021

Per Alonso la RS20 è “più competitiva” di quanto credesse, questo gli fa sognare un podio con Sainz per la prossima stagione

Nel 2021 Fernando Alonso tornerà in Formula 1 dopo due anni di stop guidando per la Renault, che avrà denominazione Alpine. Il campione asturiano ha riconosciuto una certa competitività della RS20 (che ha provato durante un test a Barcellona), e per la prossima stagione ha già individuato alcuni obiettivi. Va comunque ricordato che per lo spagnolo il vero focus è il 2022, quando le monoposto verranno rivoluzionate e la Renault avrà una grande occasione per tornare a competere al vertice.

Il team francese quest’anno ha fatto un importante passo in avanti conquistando tre podi in stagione e ben 181 punti nella classica costruttori. Lo stesso Alonso ha detto: “è un’auto più competitiva di quanto imaginassi, speriamo che si continui con questa inerzia“. Per questo motivo vede possibile salire sul podio insieme al suo connazionale Carlos Sainz, che dal 2021 sarà al volante della Ferrari.

ALONSO, UN PODIO NEL 2021?

In generale il due volte campione del mondo non ha ancora un traguardo specifico per il prossimo anno, se non quello di arrivare tra i primi tre almeno in una gara. “Di cosa mi accontento? Non ho obiettivi in termini di posizione, anche se sarebbe bello salire sul podio. In questa stagione, rispetto alle altre, sembra che ci fossero più possibilità per il resto delle squadre. Ma sono consapevole che quei podi sono arrivati in GP dove sono successi un po’ di pasticci. Fare un podio e riassaporare lo champagne sarebbe fantastico“, ha dichiarato lo spagnolo.

Ma come già affermato tutte le aspettative sono riposte a quando verrà introdotto il cambio regolamentare. Infatti l’asturiano (che sta girando con la RS20 ai test di Abu Dhabi) ha spiegato che “la prossima stagione ci sarà un proseguimento del dominio Mercedes, le nostre speranze di vittoria sono rivolte al 2022. L’obiettivo per il 2021 è chiaro: un anno in preparazione e di integrazione con la squadra dove un podio sarebbe fantastico“.