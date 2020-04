Formula 1, quando si potrà ricominciare

Quando la Formula 1 ricomincerà resta tutto da vedere. Al momento, dire che il Circus può ancora salvare la stagione 2020 è azzardato. In Austria, ad esempio, sono ancora convinti di poter mantenere la data di luglio per correre il GP, o addirittura di poterne correre due in una settimana, uno al mercoledì e uno alla domenica.

Riuscire a correre già a luglio resta però una cosa complicata. In Olanda il governo ha in programma di sospendere tutti gli eventi sportivi almeno fino a settembre. In Francia poi lo sport è in sospeso ufficialmente fino alla fine di luglio.

A Zandvoort poi non ne vogliono sapere di tenere un Gran Premio a porte chiuse. Se hanno riportato la Formula 1 in Olanda infatti è stato per dare modo alla ‘marea arancione’ di tifosi di Verstappen di poter partecipare all’evento. Tenere la gara a porte chiuse renderebbe vani tutti gli sforzi fatti.

FUTURO TUTTO DA DECIFRARE

A conti fatti, la Formula 1 pare poi non sarà tra i primi sport a riprendere regolarmente anche una volta cessata l’epidemia di Coronavirus. Anche la possibilità di competere con diversi GP a porte chiuse al momento non sembra molto fattibile, dato l’enorme numero di persone che muovono il paddock di Formula 1.

Per la Formula 1 poi si parla non solo di Gran Premi a porte chiuse ma anche di viaggi “collettivi e protetti”, e di test COVID-19 per tutti prima di ogni gara, quindi dire quando e in che modalità potrà ripartire il Great Circus resta ancora tutto da vedere.