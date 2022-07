FORMULA 1 LIVE – GP GRAN BRETAGNA: la gara in diretta streaming

Tutto pronto dal circuito di Silverstone per questa decima prova del mondiale di Formula 1 che sarà trasmessa in diretta live su F1world.

Il mondiale di Formula 1 ritorna in Europa per il Gran Premio di Gran Bretagna sullo storico circuito di Silverstone dove Carlos Sainz mette a segno la sua prima pole position della carriera.

Sotto un cielo carico di pioggia lo spagnolo riesce ad aggiudicarsi il miglior tempo davanti a Max Verstappen chiuso a sandwich dall’altra Ferrari di Charles Leclerc. Al pilota monegasco sfugge per un pelo l’ennesima pole a causa di una piccola sbavatura proprio nell’ultimo settore del tracciato, mentre a chiudere la seconda fila ci pensa il solido Sergio Perez.

Oltre ad un bravo Fernando Alonso a festeggiare è Nicholas Latifi al suo primo accesso nella top ten.

E allora mettiamoci comodi e godiamoci questo decimo appuntamento della stagione 2022 che inizierà alle ore 16:00.

Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD dalle ore 16:00, ma se non volete perdervi nemmeno un minuto della diretta, lo staff di F1World seguirà la gara con voi in live streaming! Dalle ore 15:40 saremo assieme, in diretta, per assistere assieme al via della decima gara del 2022.

FORMULA 1 LIVE, GP DI GRAN BRETAGNA LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA IN DIRETTA DA SILVERSTONE!