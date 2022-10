Finali Mondiali Ferrari 2022: : grande festa ed emozioni

Quarta e ultima giornata delle Finali Mondiali Ferrari a Imola. Ultime sfide, tanto show ed emozioni con vasta partecipazione di pubblico. Grande attesa per la Hypercar 499P

Domenica 30 ottobre si è tenuto l’atto finale della stagione agonistica della Ferrari all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, che hanno colorato di rosso le tribune, e il paddock. Tra loro non sono mancati gli Scuderia Ferrari Club con i loro tesserati, e il grande cuore rosso.

Nella prima parte di giornata, si sono disputate le gare della Coppa Shell Am, della Coppa Shell e del Trofeo Pirelli insieme agli Am. Momento clou e tra il più atteso di una Finale Mondiale Ferrari, è il Ferrari Show che hanno visto scendere in pista due F60 (monoposto del 2009) e due SF71H (monoposto del 2018), con al volante tra gli altri Giancarlo Fisichella e Davide Rigon. Un vero e proprio show, tra giri di pista in formazione e qualche donuts soprattutto nel finale.

Altro momento super atteso, è la presenza della nuova Ferrari LMH, la Le Mans Hypercar 499P che è stata svelata nella serata di sabato a Imola, e che dal 2023 sarà nella classe regina del FIA World Endurance Championship. Insieme a lei, ha fatto la sua comparsa in pista anche la nuova 296 GT3, che affronterà le principale gare, sprint e di durata.

Grandissimo spettacolo in pista e anche nel cielo, con l’esibizione di alcuni aerei dell’Aeronautica Militare, che ha entusiasmato gli appassionati accorsi numerosi, in questa calda domenica di fine ottobre 2022.

Nel 2023 si torna al Mugello

E mentre la giornata si appresta a concludersi, vi informiamo che l’edizione delle Finali Mondiali Ferrari 2023, si svolgerà dal 24 al 30 ottobre al Mugello.

L’annuncio è arrivato nella serata di premiazioni dei campioni del Ferrari Challenge 2022 sul circuito di Imola, evento in cui è stata presentata in anteprima la nuova Ferrari 499P. Dopo due anni di distanza, si torna sul tracciato toscano, per festeggiare la conclusione della stagione sportiva 2023.