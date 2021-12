Come si diventa piloti di Formula 1?

Tenacia, preparazione atletica, fortuna e un bel po’ di soldi: questo è ciò che serve per tentare la scalata alla Formula 1, ma sono in pochissimi a farcela

Nel vasto mondo dello sport professionistico, l’élite della Formula 1 è sicuramente una delle più ristrette e difficili da raggiungere. I posti disponibili sono appena venti, e la maggior parte di questi possono essere considerati “fissi”. Le carriere dei top driver sono sempre più longeve, e il ricambio è diventato particolarmente complicato, soprattutto per quel che riguarda i sedili più ambiti. Ogni anno numerosi piloti, in arrivo dalle serie minori, bussano alla porta, ma per i più la Formula 1 resta un pinnacolo inaccessibile. Quali sono i requisiti minimi per sperare di avere almeno una possibilità?

LE VARIE CATEGORIE DELL’AUTOMOBILISMO

Nel mondo dei motori, sono rari gli esempi di piloti arrivati ai massimi livelli che non abbiano cominciato a guidare sin da piccoli. La prima presa di contatto con le quattro ruote arriva quasi sempre grazie al fidato go-kart, la cui disponibilità non è tuttavia da dare per scontata. Il noleggio costa, così come, a maggior ragione, costa possedere uno di questi mezzi. Ecco perché fin dai primi passi è necessaria una certa disponibilità economica. In molti casi, è il tentativo dei genitori di tramandare la propria passione a gettare le basi per la scelta (forzata?) del karting rispetto a un altro sport meno oneroso.

Se il bambino mostra voglia e predisposizione e riesce a mettersi in luce contro i coetanei, si può pensare di continuare seriamente su questa strada. Dopo i kart, vengono le monoposto, e le cosiddette “Formule addestrative” che spaziano dai trofei regionali e nazionali alla Formula 2, principale trampolino di lancio verso la Formula 1. A questo punto, se si vuole fare strada, è vietato sbagliare: ogni occasione per mettersi in mostra deve essere colta. Gli osservatori dei team della massima serie sono infatti alla costante ricerca di nuovi talenti.

Il giovane pilota che riesca a dare nell’occhio può ricevere la proposta di entrare a far parte dell’Academy di una scuderia di Formula 1. Questa è sicuramente la via più sicura per avere garantita quantomeno la possibilità di gravitare attorno al mondo del Circus. I giovani piloti delle Academy hanno spesso l’occasione di partecipare ai test pre-stagionali, alle prove libere, o di competere in Formula 2 e Formula 3. Questo può aiutarli a conquistare la Superlicenza FIA, basata sulle esperienze maturate e i risultati raggiunti, senza la quale diventare piloti in Formula 1 resta un’utopia.

PILOTI CON IL TALENTO E PILOTI CON LA VALIGIA

Fin qui, sembrerebbe tutto lineare: i piloti più promettenti entrano a far parte delle Academy e potranno giocarsi l‘ingresso in Formula 1. Non sempre, però, la meritocrazia è rispettata. Capita infatti che dei giovani vengano reclutati per ragioni che esulano dalle loro capacità di guida: uno sponsor munifico o un ricco portafoglio possono aprire molte porte.

A dire il vero, i confini sono forse più porosi di quel che sembra, e tracciare una linea netta fra meriti sportivi e capacità finanziarie non è semplice. Come detto in apertura, la Formula 1 non è uno sport per poveri. Tutti i piloti che riescono ad accedervi ottengono, chi prima chi dopo, una robusta dote economica da poter spendere per mettere in moto la propria carriera. E d’altro canto, persino i rampolli più ricchi farebbero fatica a ritagliarsi uno spazio nell’élite del Circus senza abilità quantomeno sufficienti. Questo è il caso di Lance Stroll, diventato col tempo un pilota più che valido.

QUANTO INCIDE LA SORTE PER ARRIVARE IN FORMULA 1?

Mettiamo subito in chiaro che un sedile in Formula 1 non pioverà mai dal cielo. Un ottimo tempismo, però, può talvolta fare la differenza, e gli esempi non mancano. Michael Schumacher ebbe l’occasione di debuttare nel 1991 a Spa per sostituire Bertrand Gachot. Il pilota belga della Jordan, infatti, era in stato di arresto a seguito della lite con un tassista. Il tedesco riuscì a mettersi in luce con uno strepitoso settimo tempo in qualifica. Un altro caso noto è quello di Sebastian Vettel, collaudatore della BMW chiamato nel 2007 a sostituire l’infortunato Kubica nel Gran Premio degli Stati Uniti, concluso in zona punti.

DINASTIE DI PILOTI

In ultimo, analizziamo la questione dei figli d’arte, che in Formula 1 sono da lungo tempo una presenza costante. Il motivo è molto semplice: nascere in una famiglia di piloti significa essere agevolati sin dai primi anni. Non mancherà mai la possibilità di girare in kart, di ricevere consigli preziosi e di conoscere persone importanti nell’ambito del motorsport. Certo, esiste anche il rovescio della medaglia: certi nomi sono pesanti da portare. Ci sarà sempre qualcuno pronto a guardare i figli d’arte con diffidenza.

Alessandro Bargiacchi