Addio a Tony Brooks, il “dentista volante”

Ci lascia Tony Brooks, considerato come uno dei migliori piloti dell’epoca pur non avendo mai vinto un titolo mondiale in Formula 1

All’età di 90 anni si è spento Tony Brooks. Pilota della Classe Regina negli anni ’50-’60, ha gareggiato insieme a nomi del calibro di Moss e Fangio, disputando ben 38 Gran Premi di Formula 1 e ottenendo dieci podi e sei vittorie in totale. Considerato uno dei migliori piloti dell’epoca, non ha mai, tuttavia, conquistato un titolo mondiale.

Classe 1932, soprannominato “il dentista volante” in quanto figlio di un chirurgo-dentista, Tony Brooks ha debuttato nel 1956 con la Owen Racing Organization, per correre con una BRM. Dopo un incidente alla sua seconda gara, non ottenne altri risultati utili per quella stagione. Tornò nel mondiale con Vanwall l’anno successivo, nel 1957, anno in cui conquistò la sua prima vittoria in Formula 1 al GP di Gran Bretagna. Nel 1958 aggiunse altre tre vittorie e concluse il mondiale in terza posizione.

La firma con Ferrari e l’impresa sfiorata

Il 1959 fu un anno importante per la carriera di Brooks, perché firmò con la storica Scuderia Ferrari. Dopo un promettente secondo posto al GP di Monaco, vinse al GP di Francia e di Germania, piazzandosi primo nel campionato. Un guasto alla monoposto al GP d’Italia, a Monza, gli impedì la partecipazione alla gara. Il terzo gradino del podio negli Stati Uniti non bastò a Brooks per vincere il mondiale. Quell’anno, infatti, si piazzò al secondo posto, dietro solo di pochi punti a Jack Brabham.

Conclusasi quell’anno la sua avventura con Scuderia Ferrari, Tony Brooks gareggiò per altre due stagioni con diversi team, ritirandosi definitivamente dalle corse nel 1961. Definito dal suo compagno di squadra Stirling Moss come “Il più grande pilota ‘poco conosciuto’ di tutti i tempi”, Brooks ha sempre gareggiato con grande abilità e con una sorprendente velocità. Con i suoi risultati, Tony Brooks ha contribuito ad essere parte integrante della meravigliosa storia della Formula 1.