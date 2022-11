Addio a Mauro Forghieri, uomo chiave della Ferrari

Mauro Forghieri è morto all’età di 87 anni. È venuto a mancare uno degli uomini che ha fatto non solo la storia della Formula 1 ma anche della Ferrari

Era uno dei volti più amati e conosciuti dal grande pubblico che segue il Motorsport. Mauro Forghieri si è morto all’età di 87 anni. Stretto collaboratore di Enzo Ferrari, è stato uno dei protagonisti assoluti di tante vittorie targate Ferrari. Sotto la sua guida il Cavallino Rampante conquistò la bellezza di 7 titoli costruttori.

Nato a Modena il 13 gennaio del 1935, appena laureato all’università di Bologna, venne immediatamente assunto in Ferrari, proprio nel reparto corse, contemporaneamente al coetaneo Gian Paolo Dallara.

Solamente nel 1962, quando Dallara si trasferì in Maserati, Forghieri venne chiamato direttamente dal Drake per ricoprire il ruolo di Responsabile del Reparto Tecnico per le vetture da corsa. L’ingegnere modenese si dedicò quindi principalmente alle vetture di Formula 1 e alle Sport Prototipo.

Nella sua lunga attività in quel di Maranello, Forghieri si rivelò fondamentale per conquistare 54 Gran Premi, quattro titoli mondiali piloti e sette titoli costruttori. Ricordato per essere stato un innovatore, introdusse elementi tecnici all’avanguardia che hanno segnato la storia del Motorsport.

Sicuramente tra le sue creature che vengono ricordate maggiormente non possiamo non inserire la Ferrari 312 T che ha regalato a Niki Lauda il primo titolo mondiale proprio con una vettura del Cavallino Rampante.

Maestro anche nella gestione della squadra

Ma Forghieri, nell’immaginario comune, non è considerato soltanto un ingegnere. Si è dimostrato in grado non solo di costruire una vettura da zero andando spesso controcorrente, ma soprattutto si è rivelato essere un maestro nel gestire una squadra in pista dominando la tensione meglio di chiunque altro. Forghieri ha guidato il settore racing della Rossa con grande competenza e altrettante passione fino al 1984, anno in cui rassegnò le sue dimissioni in Ferrari.

Innovatore anche in Lamborghini e Bugatti

L’ingegnere modenese non aveva gradito la ristrutturazione della squadra corse promossa dalla FIAT. A causa di alcuni contrasti, aveva deciso di lasciare il Cavallino Rampante per approdare prima alla Lamborghini e quindi alla Bugatti. Anche in queste nuove avventure a quattro ruote, Forghieri ha sempre mantenendo il carattere innovatore che, di fatto, ha caratterizzato tutta la sua carriera.

Proprio a inizio 2022, lo scorso 13 gennaio in occasione del suo 87esimo compleanno, il comune di Modena aveva conferito a Mauro Forghieri la cittadinanza onoraria per il suo contributo allo sviluppo della Motor Valley.