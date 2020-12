5 libri sul motorsport da regalare o regalarsi

Si avvicina il Natale e tutti sono alla ricerca di un regalo, in questo breve articolo volevo elencare 5 possibili libri da regalare ad un appassionato di motorsport. No è stata una scelta semplice, anche perché il vero “petrolhead” è sempre molto esigente, ma se il regalo è per… voi stessi, la sorpresa sarà ancora più gradita!

Premetto che non è una classifica e la lista è stata stilata in ordine puramente casuale.

1) “FORMULA 1 Storie di piccoli e grandi eroi vol. 1 e 2”

Mario Donnini ci porta in un mondo dove la storia non la scrivono solo i vincenti. La gran parte dei libri sono dedicati nella maggiore dei casi solo ai piloti e ai marchi che hanno vinto almeno un titolo mondiale.

Da Stirling Moss a Jan Lammers, passando a Chris Amon, Jacky Ickx, Riccardo Patrese, René Arnoux e senza dimenticare costruttori come Gian Paolo Dallara. Tanti racconti sinceri e anche divertenti, resi ancora più preziosi perché scaturiti in gran parte dalla bocca dei piloti e messi nero su bianco dall’autore.

I due libri sono editi da Giorgio Nada Editore al costo di 28 euro l’uno.

2) “TEMERARI – Ricordi da corsa dei ‘Cavalieri del rischio'”

Sessanta interviste per ricordare quei piloti sopravvissuti in un’epoca dove la sicurezza non era la priorità nelle corse.

Danilo Castellarin ripercorre la storia delle gare dal 1950 al 2000 facendo un salto nel passato per rivivere le competizioni di quegli anni attraverso le storie dirette dei protagonisti, dove la passione in primis era avvolta dal gusto della velocità e della sfida.

Il libro edito da Giorgio Nada Editore è corredato da 584 pagine ed è in vendita a 24 euro.

3) “Le sconfitte dei più grandi piloti”

L’autore Will Bruxton ha raccolto una serie di confidenze di venti dei più grandi piloti da corsa, vere leggende della Formula 1, ma non solo: anche Indycar, Le Mans e Rally. Scopo di questo libro, completamente in italiano, è quello di svelare i loro momenti di maggiore debolezza, dimostrando che sotto quei caschi ci sono dei veri gladiatori moderni, e la loro la più grande vittoria può nascere dalla più grande sconfitta.

Il libro edito da Edizioni Mare Verticale è composto da 323 pagine ed è in vendita a 22 euro.

4) “Tazio Nuvolari. Le vittorie, il coraggio, il dolore”

Da pochi giorni è disponibile in libreria la nuova opera di Pino Casamassima che ripercorre quella leggenda chiamata Tazio Nuvolari. Il nome di questo piccolo pilota mantovano, tutto ossa e nervi, è l’immagine di un talento messo in piedi attraverso determinazione, passione e sofferenza fisica e spirituale.

Non solo le innumerevoli vittorie a rendere celebre la sua figura, ma anche una vita costellata da incidenti e lutti. Un bel viaggio narrato da chi ha saputo cogliere lo spirito primario di quest’uomo.

Il libro, edito da Baldini+Castoldi è corredato da 294 pagine, al costo di 19 euro.

5) “Il grande libro della Formula 1. La Rossa, le altre e un romanzo lungo settant’anni”

Luca Del Monte e Umberto Zapelloni hanno deciso di regalarci un viaggio lungo 70 anni e iniziato il 13 maggio del 1950 in Inghilterra. Successi, gioie, ma anche dolori e tragedie, questi sono gli ingredienti di un romanzo fatto da storie di automobili, ma soprattutto di uomini. Non spaventatevi delle 1360 pagine, perché rischierete di dover passare tutte le feste immersi in questo mondo, il pianeta Formula 1.

Il libro è edito da Baldini+Castoldi e costa 30 euro.

