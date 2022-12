4 + 9 libri da mettere sotto l’albero di Natale

Si avvicina il Natale e tutti sono alla ricerca di un regalo, in questo breve articolo volevo elencare 4 + 9 possibili libri da regalare ad un appassionato di motorsport. Non è stata una scelta semplice, anche perché il vero appassionato è sempre molto esigente.

Premetto che non è una classifica e la lista è stata stilata in ordine puramente casuale.

1) “24 Ore di Le Mans 100 anni di una corsa leggendaria”

Il 2023 segna un momento fondamentale per la storia della 24 Ore di Le Mans: non solo vivrà il centenario dalla sua prima edizione, ma festeggerà anche il ritorno ufficiale in gara di un prototipo Ferrari, dopo 50 anni dall’ultima apparizione ufficiale della Scuderia di Maranello.

Grazie a Mario Donnini, scrittore e giornalista di Autosprint, ripercorreremo la storia della Ferrari a Le Mans, attraverso una miriade di aneddoti, episodi, retroscena legati ad eroi e personaggi, noti e meno noti, protagonisti di una gara-maratona dalla magia ineguagliabile

Il libro edito da Giorgio Nada Editore è corredato da 352 pagine ed è in vendita a 26 euro.

2) “Ferrari Storia di una passione rampante”

Francesco Domenighini ci porta nel mondo della Scuderia più importante del mondo, tanto da diventarne un simbolo indissolubile. Il suo nome è Ferrari, lo storico marchio che dal 1950 ha saputo unire la propria storia al mondo della Formula 1, rivelandosi l’unica scuderia in grado di disputare tutti i Mondiali della competizione regina della velocità. Questa è la storia di un uomo, visionario, fondatore del Cavallino, e insieme la storia di un brand che è l’emblema assoluto dell’italianità nel mondo. Un appassionante racconto di macchine, piloti e titoli mondiali, in oltre settant’anni di corse spesi tra curve e velocità, ma con sempre un’unica grande costante: quel Rosso che, nell’immaginario collettivo, si è fuso con la passione e il calore verso gli eroi delle quattro ruote.

Il libro edito da Diarkos Editore è corredato da 416 pagine ed è in vendita a 19 euro.

3) “Panini. Storia di una famiglia e di tante figurine”

Volevo uscire dal seminato per proporre un libro pubblicato nel 2020 da Leo Turrini. Attraverso piccoli rettangoli di carta, la famiglia Panini contribuì a diffondere la storia d’Italia e del resto del mondo. Quattro fratelli e quattro sorelle, nati in povertà, seppero immaginare il futuro, partendo da una piccola edicola. E dalle loro intuizioni, passando da buste di semplici francobolli alle bustine di calciatori e non solo, è nato un mito mondiale. Dentro quegli album, c’è la storia della famiglia Panini che riuscì a concretizzare la fantasia e l’immaginazione trasformandole in realtà. Dal fascismo all’Emilia rossa, da Enzo Ferrari a Gianni Rivera, da Giuseppe Garibaldi a Star Wars, da Muhammad Ali a Sandokan, i Panini hanno raccolto in un’unica, ideale gigantesca figurina la storia d’Italia e del resto del mondo. Lo hanno fatto a Modena, trasformandola nella capitale planetaria del collezionismo.

Il libro edito da Minerva Edizioni è composto da 320 pagine ed è in vendita a 17 euro.

4) “Ferrari rex- Biografia di un grande italiano del Novecento – Nuova edizione”

Un’opera che ridefinisce la vita di Enzo Ferrari, uno dei personaggi più poliedrici, complessi, tormentati e imponenti nella storia d’Italia.

Sei anni dopo dopo la prima edizione, questa nuova versione accorciata di solo testo, rende accessibile ad un pubblico ancor più ampio le vicende, personali, aziendali e sportive di un uomo che ha realmente scritto la storia dell’automobile divenendo uno dei personaggi più noti e carismatici del Novecento.

Questo è il volume dal quale sarà tratta la serie Apple tv ‘FERRARI’, sceneggiata da Steven Knight e prodotta dal premio Oscar Paolo Sorrentino.

Il libro edito da Giorgio Nada Editore è composto da 672 pagine ed è in vendita a 26 euro.

Site indecisi? E allora…ecco altri 9 titoli

5) MISANO WORLD CIRCUIT Marco Simoncelli – 50 anni di corse/50 years of racing 1972-2022

6) IMOLA 70 Settanta corse che hanno fatto la storia/Seventy historic races

7) FERRARI F40 di Gaetano Derosa

8) LAMBORGHINI COUNTACH di Francesco Patti

9) STEFAN BELLOF L’ultima curva di Piero Tecchio

10) ELIO DE ANGELIS Il principe della Formula 1 di Gianluca Teodori

11) AYRTON SENNA Il predestinato di Diego Alverà

12) LANCIA RALLY L’era d’oro/The golden age di Sergio Remondino

13) FIAT 131 ABARTH di Franco Carmignani